Уральская Сталь – Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») признан Дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» с правом маркировать продукцию серебряным логотипом.

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится с целью выявления и поддержки товаров, соответствующих современным требованиям потребителей и стандартам качества. Предприятие победило на региональном этапе конкурса и вышла на федеральный. Уровень оценки – Диплом в категории «Новинка». На суд жюри Уральская Сталь выдвинула свой уникальный продукт – листовой прокат из высокопрочной свариваемой стали марки WeldUS 690.

Данный вид листового проката сочетает высокую прочность и ударную вязкость при температурах до -70°С, не трескается при сгибании и хорошо сваривается, производится в соответствии со стандартом организации СТО 13657842-57-2023. Ориентирован на потребности машиностроителей в высокопрочном прокате, позволяет повысить эксплуатационные характеристики техники, сократить вес конструкционных элементов на 20% и более и снизить себестоимость их производства.

Высокая награда рейтингового конкурса всероссийского уровня является знаковым событием, подчёркивающее исключительные свойства и высокое качество производимой продукции. На следующие 2 года предприятие получает право нанесения серебряного знака «100 лучших товаров России» на упаковку продукта.