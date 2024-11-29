Оренбургская область вошла в ТОП-10 регионов России по темпам строительства жилья

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что регион достиг значительных успехов в строительной сфере. По итогам 10 месяцев 2024 года Оренбургская область уверенно вошла в ТОП-10 регионов России по скорости возведения жилых объектов.

Рекордные показатели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

За этот период в регионе введено в эксплуатацию более 1,08 млн квадратных метров жилья, что на 17,6% превышает показатели прошлого года. Этот результат был достигнут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на улучшение жилищных условий граждан.

Индивидуальное строительство: рост на 21%

Особое внимание уделено индивидуальному жилищному строительству. С начала года в области построено 825,8 тысячи квадратных метров частных домов, что демонстрирует рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Достижения в секторе многоквартирного жилья

В сегменте многоквартирных домов за 10 месяцев введено 255,4 тысячи квадратных метров жилой площади. Этот показатель увеличился на 7,5% в сравнении с прошлым годом. На данный момент в регионе активно возводятся 411 многоквартирных домов общей площадью более 965 тысяч квадратных метров.

Мнение главы региона

Денис Паслер отметил: «Оренбургская область демонстрирует уверенный рост в строительстве жилья. Эти успехи подтверждают эффективную работу региональной команды и высокую вовлеченность строительной отрасли в развитие экономики».