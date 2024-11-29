Бюджет Оренбургской области: приоритеты развития и социальные обязательства на 2025-2027 годы

Проект бюджета Оренбургской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов принят в первом чтении. Этот главный финансовый документ учитывает как текущие вызовы, так и перспективные задачи региона.

Устойчивость к вызовам и приоритеты бюджета

Проект бюджета формировался с учетом трех ключевых факторов:

ликвидация последствий масштабного паводка,

внешнее санкционное давление,

проведение специальной военной операции.

Несмотря на эти обстоятельства, бюджет направлен на выполнение социальных обязательств перед жителями и реализацию проектов, способствующих развитию региона.

Новые промышленные площадки – залог экономического роста

Одним из ключевых направлений бюджета стало создание новых промышленных площадок. Это решение позволит не только увеличить количество рабочих мест, но и повысить среднюю зарплату жителей, стимулируя рост экономики области.

Развитие инфраструктуры: здоровье, образование, культура

Бюджет предполагает масштабные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, образования, культуры и спорта. Запланированы капитальные ремонты существующих объектов и строительство новых.

Особое внимание уделено восстановлению инфраструктуры детского отдыха, пострадавшей в результате паводка. В 2025 году начнется модернизация лагерей в Орске, Новотроицке, Бузулуке и Оренбурге.

Ключевой проект – создание нового детского круглогодичного центра в Кувандыкском округе. Здесь на базе спортивной школы появится уникальный комплекс, сочетающий спорт и фиджитал-спорт (совмещение физической активности и виртуальных соревнований).

Социальные обязательства и повышение зарплат педагогам

С 1 января 2025 года средняя зарплата педагогов вырастет с 50 800 до 56 700 рублей, что за 5 лет увеличит доходы учителей более чем на 65%. Также консолидированный бюджет области за последние годы вырос в 1,6 раза, а динамика роста средней зарплаты по экономике региона остается одной из самых высоких в стране.

Взгляд в будущее: комфортная среда и благоустройство

Регион продолжит создавать комфортную среду, развивая города и села. При этом особое внимание уделено не только решению накопленных проблем, но и проектам, ориентированным на будущее.

Губернатор Оренбургской области отметил:

«Ни у кого нет иллюзий, что следующий год будет простым. Однако возможности для развития всегда есть. Мы рады, что большинство депутатов поддерживают курс на сохранение человеческого капитала и развитие нашего края.»