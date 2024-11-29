Образование в Оренбуржье: 50 новых школьных автобусов переданы районам области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем блоге в Telegram сообщил о важном событии: 50 новых школьных автобусов поступили в распоряжение образовательных учреждений региона. Это значительное пополнение автопарка призвано улучшить условия для обучения и воспитания школьников, особенно в сельских районах.

Кому достанется новый транспорт?

Транспорт получили школы 25 районов области и 16 подведомственных учреждений регионального министерства образования. Среди них:

общеобразовательные и коррекционные школы,

детские дома,

центр «Солнечная страна»,

другие образовательные учреждения.

Новый транспорт откроет детям доступ к участию в олимпиадах, соревнованиях и экскурсиям, позволяя узнавать родное Оренбуржье.

Школьные автобусы: безопасность и необходимость

В Оренбургской области 37% школьников проживают в сельской местности, где транспорт играет ключевую роль. Ежедневно школьные автобусы выполняют 1350 рейсов, доставляя детей к учебным заведениям. Обновление автопарка направлено на обеспечение безопасности перевозок.

С 2019 года в регионе было обновлено 358 автобусов, соответствующих всем современным стандартам и нормам перевозки школьников. Это системная работа, направленная на создание комфортных и безопасных условий для обучения.

Поддержка педагогического сообщества

Денис Паслер подчеркнул важность привлечения в образовательную сферу молодых специалистов:

«Нам важно, чтобы оренбургское педагогическое сообщество – талантливое, отзывчивое и сплоченное – пополнялось молодыми педагогами.»

Для этого регион активно работает над улучшением условий труда и обучения, в том числе:

модернизацией образовательной инфраструктуры,

закупкой оборудования и техники,

повышением заработной платы педагогов.

Долгосрочная задача

Губернатор резюмировал:

«Главная задача – обеспечить достойные условия учителям и ребятам для работы и обучения. Мы решаем ее с помощью разных инструментов и программ. Эту работу обязательно продолжим.»