На Уральской Стали проведено очередное крупное командно-штабное учение

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») провёл крупное командно-штабное учение по ликвидации возможной чрезвычайной ситуации на станции «Сортировочная». Комиссия высоко оценила уровень подготовки всех участников.

Мероприятие направлено на отработку действий объектовой системы гражданской защиты Уральской Стали и аварийно-спасательных формирований постоянной готовности при ликвидации возможной аварии, возникшей в результате схода с рельс железнодорожной цистерны с розливом и возгоранием нефтепродуктов.

По легенде учений при проведении маневра произошёл сход с рельс, опрокидывание и разгерметизация цистерны, и розлив дизельного топлива с образованием возгорания на площади до 200 кв. метров. Первыми на место ЧС оперативно прибыли расчеты добровольной пожарной дружины управления железнодорожного транспорта. До приезда профессиональных огнеборцев, медиков и газоспасателей они организовали локализацию круговым охлаждением водой опасный участок. Прибывшие пожарные при разведке очага аварии произвели спасение условно пострадавших и ликвидировали условный огонь пенной атакой. В учении было задействовано более 100 человек и 10 единиц техники. Специалистами экологического контроля комбината произведен мониторинг экологической обстановки в опасной зоне и за ее периметром. Сотрудниками бульдозерно-экскаваторного звена группы механизации предприятия проведены работы по устранению последствий розлива нефтепродуктов, представителями службы пути УЖДТ – восстановление участка железнодорожных путей и стрелочного перевода в районе аварии.

По результатам поставленных задач и достигнутых результатов общий итог мероприятия оценен составом комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на «хорошо», все задействованные службы отработали слаженно.

В очередной раз выставленная положительная оценка подтверждает эффективность действий и готовность всех участников к возникновению нестандартных ситуаций. Подобные учения необходимы для минимизации последствий возможных аварии – вреда здоровью сотрудников, окружающей среде и убытков для предприятия. Ежегодно проводятся на Уральской Стали для тренировки производственного персонала и групп аварийно-спасательных формирований к действиям при чрезвычайных ситуациях.