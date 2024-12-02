День мостов в России. Итоги 2024 года: 14 мостов реконструированы

В Оренбуржье завершена реконструкция моста через овраг Холодный

29 ноября в России отмечается День мостов. В честь этого события в Оренбургской области завершена реконструкция последнего объекта 2024 года – моста через овраг Холодный, расположенного на 16-м километре дороги Каргала – Зубаревка. Работы проходили с мая в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Современные технологии на службе инфраструктуры

На месте устаревшего моста 1967 года постройки появилось новое железобетонное сооружение длиной 34,1 метра. Оно оборудовано двумя полосами для движения и способно выдерживать транспорт массой до 100 тонн. Срок службы моста – не менее 50 лет.

Работы включали замену всех мостовых конструкций, устройство полотна с деформационными швами, установку барьерных ограждений и обустройство водоотвода.

Итоги 2024 года: 14 мостов реконструированы

В 2024 году в рамках нацпроекта в Оренбургской области было приведено к нормативу 14 объектов. Среди них:

Мост через овраг Кошкуль на 41 км дороги Каменноозерное – Медногорск, Саракташский район.

на 41 км дороги Каменноозерное – Медногорск, Саракташский район. Мост через овраг Студенцы на 22 км дороги Каменноозерное – Медногорск, Саракташский район.

на 22 км дороги Каменноозерное – Медногорск, Саракташский район. Мост через овраг Шишмали на 66 км дороги Каменноозерное – Медногорск, Саракташский район.

на 66 км дороги Каменноозерное – Медногорск, Саракташский район. Мост через р. Казиташку на 5 км дороги Гай – Орск, Гайский городской округ.

на 5 км дороги Гай – Орск, Гайский городской округ. Мост через р. Большой Уран на 84 км дороги Шарлык – Новосергиевка, Новосергиевский район.

на 84 км дороги Шарлык – Новосергиевка, Новосергиевский район. Мост через р. Белую на 4 км дороги Акбулак – Меловой завод, Акбулакский район.

на 4 км дороги Акбулак – Меловой завод, Акбулакский район. И другие важные объекты.

Взгляд в будущее

Реконструкция еще двух объектов, начатая в 2024 году, завершится в 2025 году. Кроме того, масштабный проект – строительство моста через реку Сакмару в Оренбурге – планируется завершить к 2026 году.