Год до юбилея Победы: Историческая хроника Оренбургской области в годы войны

Пресс-служба Правительства Оренбургской области совместно с Объединенным государственным архивом Оренбургской области продолжает цикл публикаций, посвященных событиям и жизни региона в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы подводят черту к приближающемуся юбилею Победы.

Ноябрь 1941: Эвакуация и промышленное развитие

25 ноября 1941 г.

В Чкалов прибыла Курская трикотажная фабрика № 2, а также швейные фабрики № 1 и № 2. Их эвакуация обеспечила сохранение производства текстильных изделий в условиях войны.

В Чкалов прибыла Курская трикотажная фабрика № 2, а также швейные фабрики № 1 и № 2. Их эвакуация обеспечила сохранение производства текстильных изделий в условиях войны. 26 ноября 1941 г.

В Орск доставлено оборудование завода игольно-платинных изделий из Кунцево, Московской области. Завод был единственным в стране изготовителем игл и платин для текстильной промышленности.

В Орск доставлено оборудование завода игольно-платинных изделий из Кунцево, Московской области. Завод был единственным в стране изготовителем игл и платин для текстильной промышленности. 27 ноября 1941 г.

Завод имени Кирова инициировал сбор средств на строительство танковой колонны имени В.П. Чкалова. Инициативу поддержали рабочие и студенты региона.

Завод имени Кирова инициировал сбор средств на строительство танковой колонны имени В.П. Чкалова. Инициативу поддержали рабочие и студенты региона. 28 ноября 1941 г.

Областное управление приняло решение организовать при Облпотребсоюзе кружки по подготовке населения к противовоздушной обороне.

Областное управление приняло решение организовать при Облпотребсоюзе кружки по подготовке населения к противовоздушной обороне. 29 ноября 1941 г.

Московская музыкальная школа и хореографическое училище переехали в Шарлык, обеспечив продолжение образовательного процесса.

Ноябрь 1942: Новые вызовы и достижения

25 ноября 1942 г.

Принято решение о создании мясного фонда для Красной Армии объемом 5000 тонн.

Принято решение о создании мясного фонда для Красной Армии объемом 5000 тонн. Ноябрь 1942 г.

Артель «Кожевник» наладила производство обуви на деревянной подошве. Было изготовлено 1300 пар рабочей обуви и 10 600 ученических ремней.

Артель «Кожевник» наладила производство обуви на деревянной подошве. Было изготовлено 1300 пар рабочей обуви и 10 600 ученических ремней. Открытие месторождения доломитов

Инженер-геолог М.С. Недожегин открыл месторождение доломитов «Мечеть». Ресурсы были необходимы для строительства Орско-Халиловского металлургического комбината.

Ноябрь 1943: Социальная поддержка и здравоохранение

25 ноября 1943 г.

В связи с необходимостью восстановления трудоспособности инвалидов войны при поликлиниках организованы специальные медицинские комиссии.

В связи с необходимостью восстановления трудоспособности инвалидов войны при поликлиниках организованы специальные медицинские комиссии. Ноябрь 1943 г.

В Чкалове прошла выставка подсобных хозяйств детских домов, демонстрировавшая достижения образовательных учреждений.

Ноябрь 1944: Медицинский прогресс