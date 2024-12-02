Год до юбилея Победы: Историческая хроника Оренбургской области в годы войны

Пресс-служба Правительства Оренбургской области совместно с Объединенным государственным архивом Оренбургской области продолжает цикл публикаций, посвященных событиям и жизни региона в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы подводят черту к приближающемуся юбилею Победы.
Ноябрь 1941: Эвакуация и промышленное развитие
- 25 ноября 1941 г.
В Чкалов прибыла Курская трикотажная фабрика № 2, а также швейные фабрики № 1 и № 2. Их эвакуация обеспечила сохранение производства текстильных изделий в условиях войны.
- 26 ноября 1941 г.
В Орск доставлено оборудование завода игольно-платинных изделий из Кунцево, Московской области. Завод был единственным в стране изготовителем игл и платин для текстильной промышленности.
- 27 ноября 1941 г.
Завод имени Кирова инициировал сбор средств на строительство танковой колонны имени В.П. Чкалова. Инициативу поддержали рабочие и студенты региона.
- 28 ноября 1941 г.
Областное управление приняло решение организовать при Облпотребсоюзе кружки по подготовке населения к противовоздушной обороне.
- 29 ноября 1941 г.
Московская музыкальная школа и хореографическое училище переехали в Шарлык, обеспечив продолжение образовательного процесса.
Ноябрь 1942: Новые вызовы и достижения
- 25 ноября 1942 г.
Принято решение о создании мясного фонда для Красной Армии объемом 5000 тонн.
- Ноябрь 1942 г.
Артель «Кожевник» наладила производство обуви на деревянной подошве. Было изготовлено 1300 пар рабочей обуви и 10 600 ученических ремней.
- Открытие месторождения доломитов
Инженер-геолог М.С. Недожегин открыл месторождение доломитов «Мечеть». Ресурсы были необходимы для строительства Орско-Халиловского металлургического комбината.
Ноябрь 1943: Социальная поддержка и здравоохранение
- 25 ноября 1943 г.
В связи с необходимостью восстановления трудоспособности инвалидов войны при поликлиниках организованы специальные медицинские комиссии.
- Ноябрь 1943 г.
В Чкалове прошла выставка подсобных хозяйств детских домов, демонстрировавшая достижения образовательных учреждений.
Ноябрь 1944: Медицинский прогресс
- 30 ноября – 3 декабря 1944 г.
В Колонном зале Дома Советов состоялся первый областной съезд сельских врачей. На мероприятии обсуждали перспективы развития сельской медицины.