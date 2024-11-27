Оренбургский журналист вышел в финал молодежной премии «ШУМ»

Организаторы молодежной премии «ШУМ», учрежденной Росмолодежью, объявили списки финалистов. В числе 75 лучших медиаспециалистов из разных уголков России оказался корреспондент «Комсомольской правды» из Оренбурга — Николай Сальников.
Успех в номинации «Первая полоса»
Николай Сальников стал финалистом в номинации «Первая полоса» благодаря материалу, посвященному масштабному весеннему паводку в Оренбургской области. Журналист не только освещал события в городах Орск и Оренбург, но и лично участвовал в спасательных операциях: помогал эвакуировать людей, доставлял гуманитарную помощь и оказывал поддержку пострадавшим.
«Процесс подготовки этих материалов стал для меня примером настоящей журналистики. Помимо репортажей и анализа, я стал волонтером, поисковиком и спасателем. Это был сложный, но невероятно важный опыт», — поделился Николай Сальников.
Как поддержать финалиста
Одновременно с объявлением финалистов стартовало народное голосование. Поддержать Николая Сальникова жители региона могут до 1 декабря на официальной странице премии во «ВКонтакте».
Финал и награждение
Финальная церемония премии состоится 4 декабря в Москве, в Национальном центре «Россия». Финалисты представят свои проекты экспертному жюри. Победители получат денежные призы по 750 000 рублей, а также уникальные бонусы: стажировки, участие в образовательных программах и крупных медиапроектах.
Мероприятия для гостей
Церемония награждения открыта для всех желающих. Помимо официальной части, посетителей ждут:
- Фотозоны и интерактивные локации.
- Образовательный лекторий центра «ШУМ» с 13:00 до 18:00.
- Мастер-классы от амбассадоров премии.
- Розыгрыши и презентации обучающих программ.
Участие возможно только после предварительной регистрации по ссылке.
Организаторы и партнёры
Премия проводится Федеральным агентством по делам молодежи и Правительством Калининградской области при поддержке Госкорпорации «Росатом». Учредитель премии — АНО «Фестивальная дирекция».