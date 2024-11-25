Оренбургская область вошла в лидеры по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Оценка регионов: результаты 2023 года

По итогам 2023 года Оренбургская область заняла 18 место в федеральном рейтинге, составленном Минэкономразвития РФ совместно с АНО «Федеральный центр компетенций». Регион обошел соседние Самарскую область и Республику Башкортостан, войдя в число 32 лидеров национального проекта «Производительность труда».

Достижения региона

Губернатор Денис Паслер отметил, что участие в проекте открывает для оренбургских предприятий новые перспективы. В регионе успешно внедряются бережливые технологии на 47 предприятиях, а общий экономический эффект превысил 2,4 млрд рублей. Основной вклад в развитие вносят компании обрабатывающей промышленности.

«Наш регион второй год подряд сохраняет лидирующие позиции в федеральном рейтинге. Это свидетельствует о высоком уровне развития экономики и конкурентоспособности местных предприятий», – подчеркнул Денис Паслер.

Ключевые критерии рейтинга

Рейтинг регионов формировался на основе следующих показателей:

Прирост производительности труда , рассчитанный ФНС.

, рассчитанный ФНС. Охват предприятий мерами обучения и внедрения лучших практик.

мерами обучения и внедрения лучших практик. Объем льготного кредитования для участников.

для участников. Исполнительская дисциплина региональных команд.

региональных команд. Информирование граждан и предприятий о значении нацпроекта.

граждан и предприятий о значении нацпроекта. Региональные меры поддержки и эффективность их реализации.

О национальном проекте

Национальный проект «Производительность труда» был запущен в 2018 году по указу Президента РФ Владимира Путина. Его цель – повысить эффективность производства за счет рационального использования ресурсов, оптимизации логистики и улучшения загрузки оборудования. Эксперты помогают предприятиям внедрять современные управленческие и производственные технологии.

Как присоединиться к проекту?

Заявки на участие принимаются на портале производительность.рф. Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре компетенций Оренбургской области: