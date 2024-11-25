Оренбургская область вошла в лидеры по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Оценка регионов: результаты 2023 года
По итогам 2023 года Оренбургская область заняла 18 место в федеральном рейтинге, составленном Минэкономразвития РФ совместно с АНО «Федеральный центр компетенций». Регион обошел соседние Самарскую область и Республику Башкортостан, войдя в число 32 лидеров национального проекта «Производительность труда».
Достижения региона
Губернатор Денис Паслер отметил, что участие в проекте открывает для оренбургских предприятий новые перспективы. В регионе успешно внедряются бережливые технологии на 47 предприятиях, а общий экономический эффект превысил 2,4 млрд рублей. Основной вклад в развитие вносят компании обрабатывающей промышленности.
«Наш регион второй год подряд сохраняет лидирующие позиции в федеральном рейтинге. Это свидетельствует о высоком уровне развития экономики и конкурентоспособности местных предприятий», – подчеркнул Денис Паслер.
Ключевые критерии рейтинга
Рейтинг регионов формировался на основе следующих показателей:
- Прирост производительности труда, рассчитанный ФНС.
- Охват предприятий мерами обучения и внедрения лучших практик.
- Объем льготного кредитования для участников.
- Исполнительская дисциплина региональных команд.
- Информирование граждан и предприятий о значении нацпроекта.
- Региональные меры поддержки и эффективность их реализации.
О национальном проекте
Национальный проект «Производительность труда» был запущен в 2018 году по указу Президента РФ Владимира Путина. Его цель – повысить эффективность производства за счет рационального использования ресурсов, оптимизации логистики и улучшения загрузки оборудования. Эксперты помогают предприятиям внедрять современные управленческие и производственные технологии.
Как присоединиться к проекту?
Заявки на участие принимаются на портале производительность.рф. Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре компетенций Оренбургской области:
- Телефон: 8 909 613 58 78.
- Электронная почта: nka@orbinvest.ru.