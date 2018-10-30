В Оренбуржье гендиректор скрыл от государства 10 млн рублей

Генеральный директор ООО «Агрофирма Краснохолмская» Сергей Гридасов признан судом виновным в сокрытии денежных средств, которые должны были быть направлены на оплату налогов. Об этом Орен.Ру сообщили в следственном комитете.

Следствие и суд установили, что с апреля 2017 по февраль 2018 год гендиректор ООО «Агрофирма Краснохолмская», заведомо зная об имеющейся у организации задолженности по уплате налогов в бюджеты различных уровней на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, скрыл денежные средства от уплаты налогов и сборов на сумму свыше 9 миллионов рублей.

На этапе предварительного и судебного следствия Гридасов свою вину признал, а также возместил ущерб.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.