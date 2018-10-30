30 октября, губернатор Оренбургской области встретился с мастером спорта международного класса Габилом Мамедовым и его тренером Дмитрием Скопинцевым и поздравил оренбургского боксера и его наставника с «серебром» чемпионата страны по боксу.

Во встрече участвовали вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по социальной политике Павел Самсонов, и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Геннадий Лискун, президент областной федерации бокса Александр Зеленцов.

Чемпионат России по боксу проходил 12 — 20 октября в Якутске Республики Саха. Оренбуржец провел пять поединков, четыре из которых выиграл, одержав победу над Гусейном Алиевым из Дагестана, Бесланом Темиркановым из Кабардино-Балкарии, Бесланом Хамзаевым из Чеченской Республики и, в полуфинале, над представителем Санкт-Петербурга Джамалом Батрутдиновым. Лишь в финале Габил Мамедов уступил спортсмену из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Альберту Батыргазиеву.

Оренбуржец уже 10 лет входит в состав сборной команды России по боксу. На счету Габила Мамедова титулы чемпиона России, серебряного призера чемпионата Европы, серебряного призером чемпионата мира среди студентов. Габил тренируется в спортивной школе бокса олимпийского резерва имени Григория Васильева.

Губернатор поздравил боксера и его наставника с успешным выступлением на чемпионате России.

— Вы продолжаете славные традиции, заложенные знаменитыми спортсменами Григорием Васильевым, Владимиром Сорокиным, Владимиром Чернышовым, Евгением Горстковым, которые своими победами прославили Оренбуржье, внесли огромный вклад в развитие бокса в нашей области. Спасибо Дмитрию Скопинцеву за нелегкий труд наставника и Александру Ивановичу Зеленцову, бессменному президенту Федерации бокса Оренбургской области, за весомую поддержку этого красивого и мужественного спорта. Желаю Габилу Мамедову новых спортивных вершин! Со следующего первенства ждем его с «золотом»! – сказал Юрий Берг.

Глава региона наградил Дмитрия Скопинцева и Габила Мамедова благодарностями губернатора Оренбургской области и вручил боксеру памятный подарок.