В Оренбурге почтили память жертв политических репрессий

30 октября, в Международный День памяти жертв политических репрессий, в Зауральной роще состоялся митинг, в котором приняли участие родные и близкие репрессированных оренбуржцев, представители администрации города Оренбурга, члены общественных организаций, студенты исторического факультета Оренбургского государственного педагогического университета.

В Оренбуржье репрессии коснулись более 26 тысяч человек — в их числе врачи, учителя, рабочие, представители духовенства и казачества, т. н. политические и др. Более 8 тысяч человек были захоронены в Зауральной роще в период с 1919 по 1950-е годы.

11 июля 1993 года здесь был открыт памятник из гранитных глыб с христианской и мусульманской символиками и надписью на плите: «Вам, великомученикам, безвинно расстрелянным в годы сталинских репрессий и погребенным здесь – вечная память».

Это место в народе зовется Оренбургской Голгофой. А в березовой роще за памятником установлены около сотни самодельных крестов с табличками и фотографиями. Таким образом родные тех, кто был расстрелян, не зная точного места захоронения, символически обозначили их память.

На мероприятии, посвященном Международному Дню памяти жертв политических репрессий, вспомнили имена некоторых безвинно обвиненных. Так, заведующий научно-экспедиционным отделом Музея истории города Оренбурга Людмила Верховых рассказала о представителях интеллигенции, подвергшихся гонениям в годы большого террора.

В завершение митинга, на месте массовых расстрелов, собравшиеся почтили память павших минутой молчания и возложили цветы, представители духовенства провели поминальный молебен.