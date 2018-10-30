Около 9 часов утра на перекрестке Паркового проспекта и улицы Орлова столкнулись «Chevrolet Epica» и «Лада Гранта». Светофор в это время не работал.

47-летний водитель «Лады» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Шевроле», под управлением 29-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении, и допустил столкновение. После чего «Шевроле» совершил наезд на столб.

В результате дорожной аварии водитель автомобиля «Chevrolet» с контузией головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована в городскую больницу.