Владимир Жириновский встретился со студентами ОГУ

30 октября Оренбургский государственный университет посетил член Государственного совета РФ, депутат и руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский.

Визит начался со встречи политика с ректором ОГУ Жанной Ермаковой. Вместе с Владимиром Вольфовичем в университет прибыли девять депутатов Государственной думы РФ от партии ЛДПР, а также член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Елена Афанасьева.

Затем для Владимира Жириновского устроили экскурсию по университету: он познакомился с музеем истории ОГУ, где его заинтересовали выставочные стенды, посвященные проведению в Оренбурге Международного образовательного форума «Евразия», увидел вуз в формате 360 градусов через специальные очки и посетил Японский информационный центр ОГУ.

Более часа длилась встреча депутата Госдумы со студентами университета. Владимир Вольфович представил свою команду, с которой он посещает российские регионы. Он особо отметил, что нужно делать ставку на молодежь: средний возраст избранников народа от демократов – 37 лет. Через встречи с жителями российских городов либерал-демократы стремятся помочь гражданам стать владельцами «удочки», а не «рыбы», чтобы суметь обеспечить себе достойное будущее. А самое важное для успеха — хорошее образование.

По мнению политика, все молодые люди должны иметь возможность его получать, и потому в регионах необходимо создавать крупные образовательные центры — кампусы, где возможно проживать, обучаться на различных факультетах и на разных ступенях высшего образования, просвещаться и формировать свои взгляды, которые отвергают экстремизм, радикализм и любое насилие.

— Имейте свою точку зрения, но без фанатизма, чтобы не сыграть разрушительную роль в жизни своей страны, — напутствовал он молодых людей.

Владимир Жириновский также высказал свое мнение по самым разным аспектам жизни, начиная глобальной политикой и заканчивая отношением к изменам внутри семьи и отсутствию в поликлиниках узких специалистов, например, врачей-андрологов. Он вспомнил свои школьные и студенческие годы, вступительные экзамены в вуз, когда получил тройку по русскому языку, и подчеркнул свою приверженность к ЕГЭ, который исключает субъективность в оценке.

Студенты задали депутату вопросы о его отношении к разоружению, строительству объектов атомной энергетики и промышленности в дружественных странах, разрешению ношения оружия и даже «Как научиться отвечать на вопросы так, чтобы было понятно, четко и кратко?».

— Скажите суть. Сначала позиция, а потом обоснование, — посоветовал Владимир Жириновский. — И говорите громко, ясно, понятными всем словами.

Он также заметил, чтобы быть убедительным, в первую очередь, нужны знания. Сам он спит четыре часа в сутки, прослушивает все новости на радиостанциях и смотрит все аналитические программы.

— Оренбург занимает достойное место в стране, у вас прекрасный университет, будем вместе гордиться Оренбургом и ОГУ! — сказал политик на прощание.