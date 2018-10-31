В Министерство образования Оренбуржья и дом Вячеслава Лабузова пришли с обыском

30 октября дом министра образования Оренбургской области В.А. Лабузова и Министерство образования были подвергнуты обыскам.

Об этом свидетельствуют фото людей в масках у дома министра, размещенные на портале Orenday.

Корреспондент «Эха Москвы» попытался выяснить подробности произошедшего. Некая находящаяся в доме женщина заявила, что сведения не соответствуют действительности, в доме проживает она, а Лабузов живет в другом месте.

Интернет-портал orenday информирует о совместном проведении обысков управлением ФСБ и Росгвардией. В этот же день рейд обысков прошел в ряде офисов глав оренбургских коммерческих организаций. Такие меры были применены в связи с превышением полномочий руководством министерства. Речь идет о лоббировании заключения контрактов со строительными фирмами, предоставлении им сведений о планах государственных закупок и получении взяток.

Пресс-центр управления ФСБ отказался комментировать информацию. Сотрудники Следственного комитета области отрицают причастность к обыскам. В Министерстве образования сообщили лишь о том, что министр в отпуске.

По мнению адвоката Владимира Тишина, вся сфера образования коррумпирована.