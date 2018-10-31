30 октября на заседании Горсовета было объявлено о начале конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Оренбурга.
Все кто желает стать новым мэром, должен отправить комплект документов. Их можно подать в приемную Городского совета в любой день, с 12 по 22 ноября, включая субботу, 17-е.
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ?
Выдвинуть свою кандидатуру может любой гражданин, достигший 21 года и имеющий право голоса на выборах. Предпочтительно наличие у кандидата высшего образования и опыта работы на руководящих должностях.
КТО БУДЕТ ВЫБИРАТЬ ГЛАВУ ОРЕНБУРГА?
В состав комиссии вошли: зам. председателя Горсовета Игорь Шепель, депутаты Роман Цуканов, Елена Иванова, Наталия Смолягина и руководитель аппарата Совета Игорь Вакушкин.
СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
- личное заявление на участие в Конкурсе по установленной форме;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов об образовании;
- документы, необходимые для оформления допуска к государственной тайне, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 28 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 (собственноручно заполненную анкету (форма 4), документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете, а также справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну);
- письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- Программа (концепция) развития города на пятилетний период.
- Документы, характеризующие профессиональные качества кандидата: рекомендательные письма, характеристика с места работы, документы о дополнительном профессиональном образовании, ученой степени, наградах и почетных званиях.
- Копия справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. (Не позднее трёх дней со дня подачи основных документов в конкурсную комиссию)
- Справка об отсутствии судимости (Справку можно передат комиссии не позднее чем за день до дня проведения конкурса.