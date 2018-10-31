30 октября на заседании Горсовета было объявлено о начале конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Оренбурга.

Все кто желает стать новым мэром, должен отправить комплект документов. Их можно подать в приемную Городского совета в любой день, с 12 по 22 ноября, включая субботу, 17-е.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ?

Выдвинуть свою кандидатуру может любой гражданин, достигший 21 года и имеющий право голоса на выборах. Предпочтительно наличие у кандидата высшего образования и опыта работы на руководящих должностях.

КТО БУДЕТ ВЫБИРАТЬ ГЛАВУ ОРЕНБУРГА?

В состав комиссии вошли: зам. председателя Горсовета Игорь Шепель, депутаты Роман Цуканов, Елена Иванова, Наталия Смолягина и руководитель аппарата Совета Игорь Вакушкин.

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

личное заявление на участие в Конкурсе по установленной форме; собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме; копию паспорта; копию трудовой книжки; копии документов об образовании; документы, необходимые для оформления допуска к государственной тайне, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 28 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 (собственноручно заполненную анкету (форма 4), документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете, а также справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну); письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ