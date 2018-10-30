Сотрудники ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Оренбургской области провели плановые занятия по десантно-штурмовой подготовке в Башкортостане, на территории специального тренировочного полигона Росгвардии.

Под руководством профессиональных инструкторов бойцы спецподразделений отработали нормативы на земле, после чего поднялись в воздух на вертолете КА-226, выполнив упражнения по десантированию беспарашютным способом с использованием высотного снаряжения.

При подведении итогов руководитель занятия отметил высокий уровень организации проведенных занятий, слаженность действий сотрудников спецподразделений с экипажем авиационного отряда Росгвардии, хорошую профессиональную и морально-психологическую подготовленность к выполнению задач.