Губернатор Оренбургской области Юрий Берг обратился к оренбуржцам:

«30 октября – одна из горьких страниц отечественной истории, напоминающая о трагических событиях – периоде политических репрессий. Десятки тысяч наших соотечественников были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в ссылку, на спецпоселения, в исправительно-трудовые лагеря, лишены жизни.

Нравственные и физические страдания коснулись не только самих репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо «враг народа» ложилось на целые семьи, калечило судьбы людей. В результате террора и ложных обвинений погибли миллионы граждан. В Оренбуржье с 1930 по 1950 год были репрессированы 26286 человек, 7 414 – расстреляны. День памяти политических репрессий – день скорби и всеобщего траура.

Наш долг – помнить о безвинно погибших и сделать все, чтобы подобных трагедий больше не повторилось».

30 октября в Мемориальном музее-гауптвахте Т. Шевченко пройдет мероприятие «Таланта прерванный полет».

Сталинские репрессии затронули все слои советского общества, все регионы огромной страны. В Оренбуржье под молот террора попали более 26 тысяч человек, среди них — деятели науки и искусства.

В 2018 году исполнилось бы 125 лет со дня рождения известного пушкиниста Н.В. Измайлова. В 1929 году он был арестован по «делу Академии наук», в 1931-м получил пять лет лагерей. С августа 1941 г. до 1953 года проживал в г. Чкалове и преподавал в Чкаловском педагогическом институте.

В память о Н.В. Измайлове и других представителях творческой интеллигенции, подвергшихся гонениям, в Мемориальном музее-гауптвахте Т.Шевченко, где размещается выставка «Годы беззакония», состоится мероприятие «Таланта прерванный полет».

Приглашаются дети и внуки людей, репрессированных в годы «большого террора», студенты, общественность города и все, кто интересуется этой темой.

Начало мероприятия в 15.00. Место проведения — г. Оренбург, ул. Правды, 8. Тел. для справок: 77-68-71.