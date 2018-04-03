В Оренбуржье продолжается работа по защите прав пострадавших дольщиков

Из перечня объектов долевого строительства, официально признанных проблемными, исключен жилой дом по ул. Славянской в селе Нежинка Оренбургского района. В областной реестр пострадавших дольщиков ранее входили двое граждан, вложивших свои средства в строительство этого объекта.

Учитывая, что объект был обеспечен страхованием гражданской ответственности застройщика, минстроем области и инспекцией госстройнадзора совместно с дольщиками проведена претензионная работа со страховой компанией. В результате в отношении обоих дольщиков судом апелляционной инстанции вынесены положительные решения по выплате страхового возмещения.

Таким образом, с 2017 года в Оренбуржье число граждан, входящих в реестр дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, уменьшилось с 72 до 53 человек.

На сегодня в «дорожной карте» остаются четыре проблемных объекта. По трем из них – двум домам ЖК «Возрождение» в с. Нежинка Оренбургского района и дома в Оренбурге по ул. Красного Казачества – будет решен вопрос уже летом этого года. На контроле Правительства области остается и ситуация с завершением строительства 192-квартирного жилого дома по ул. Московской в г. Бузулуке. После формирования реестра кредиторов будет возможно определить правовой способ решения проблем пострадавших дольщиков по данному объекту.