Оренбуржцы могут получить миллион рублей на благоустройство своего двора

Жителей многоквартирных домов приглашают принять участие во всероссийском конкурсе на самый спортивный, уютный и безопасный двор. Конкурс под названием «Эстафета развития, гармонии и общности» проводится министерством строительства и ЖКХ России совместно со страховой компанией «ЭРГО». Он организован в рамках работы по вовлечению в благоустройство частных инвесторов, а также поддержки инициативных граждан, которые уже занимаются благоустройством своих придомовых территорий.

В конкурсе смогут принять участие жители любого региона страны в нескольких номинациях – «Спортивный двор», «Безопасный двор», «Уютный двор». Прием заявок и голосование проходит до 18 мая на сайте dvor.ergo.ru. Итоги конкурса будут подведены и опубликованы 25 мая. Призовой фонд конкурса составляет более 2 млн рублей, победители смогут направить их на дальнейшее благоустройство своих дворов.

В прошлом году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» за счет федерального и региональных бюджетов в России было благоустроено 2790 общественных пространств и 20183 двора. В реализации этих проектов приняли участие 85,9 млн граждан – более половины населения страны. По решению Президента России проект был продлен до 2022 года, при этом в благоустройство общественных пространств городов необходимо активнее вовлекать и частных инвесторов. Формы могут быть различные – государственно-частное партнерство, благотворительность, коммерческие проекты, социальные акции.

– Поддержанный Минстроем России конкурс, который проводит компания ЭРГО, позволит реализовать идеи по облагораживанию нескольких дворов многоквартирных домов. Их жители уже занялись благоустройством придомовых территорий и смогут получить финансовую поддержку на продолжение этой работы, – отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.

В Оренбургской области приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году затронул 13 городов и монопрофильных территорий области, где проживает около миллиона оренбуржцев. Благоустроено 46 дворовых и общественных территорий в 13 городах области.

В этом году планируется вовлечь в реализацию проекта все районные центры региона. Окончательное количество участников и перечень благоустраиваемых территорий будет определен до 15 апреля.