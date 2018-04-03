Накануне в Домабаровском районе на автомобильное дороге Орск-Домбаровский-Светлый произошло ДТП в котором погиб человек.

Сотрудники полиции установили, что 26-летняя девушка водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет, где автомобиль перевернулся.

В этой аварии погиб 30-летний пассажир. Водитель с травмами госпитализирована в больницу.

Сотрудниками полиции проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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