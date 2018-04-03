В Оренбурге наградили победителей грантового конкурса "Газпром нефти"

В «Газпромнефть-Оренбург» наградили победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». При поддержке компании в регионе будет реализовано 36 проектов инициативных оренбуржцев на общую сумму около 8 млн. рублей.

В конкурсе приняли участие общественные, благотворительные, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, органы местного самоуправления Оренбургского, Переволоцкого, Новосергиевского районов, города Оренбурга и Сорочинского городского округа.

Новшество грантового конкурса 2018 года – возможность участия в нем инициативных групп граждан. Так, неравнодушные к истории города оренбуржцы при поддержке компании проведут «ТомСойерФест». Проект направлен на сохранение исторического облика областного центра и повышение культурного уровня оренбуржцев. В рамках фестиваля группа волонтеров восстановит фасад дома на улице Ленинской, 5, где жил русский художник-авангардист Сергей Калмыков. Также для жителей города будут организованы лекции, исторические квесты, фотовыставки и конкурсы, а для студентов-архитекторов пройдут обучающие семинары.

Жители Сорочинского городского округа приняли участие в конкурсе впервые. Среди проектов-победителей – муниципальный медиа-центр «Первый детский». Проект, организованный на базе Центра детского технического творчества, поможет создать условия для творческой реализации детей из города и сел. Школьники научатся выпускать газету, монтировать новостные сюжеты и репортажи в телестудии, вести паблик медиа-центра в социальных сетях. Для участия в проекте планируется привлечь 300 школьников.

«2018 год объявлен в России Годом добровольца. В Переволоцком районе развито волонтерское движение, но проблема в том, что у добровольцев нет места, где бы они могли собраться вместе. Благодаря победе моего проекта в грантовом конкурсе в нашем поселке будет создан волонтерский центр «Импульс», который объединит 17 добровольческих отрядов Новосергиевского и Переволоцкого районов. Это будет площадка для обсуждения и внедрения лучших практик, разработки мероприятий, проведения образовательных интенсивов», – рассказала студентка Арина Каргалова.

«Мы рассмотрели 159 заявок – это максимум за все годы проведения грантового конкурса в Оренбуржье. Качество заявок отметили все эксперты, это показывает повышение уровня проектной культуры в нашем регионе. Надеемся, что грантовые проекты станут хорошим стартом для действительно важных и нужных инициатив и повлекут за собой череду позитивных изменений в городах и селах Оренбургской области», – отметил начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Оренбурга» Александр Черкасов.

«Родные города» – комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту.

Грантовый конкурс «Газпром нефти» как дополнительный инструмент социальной поддержки регионов стартовал в Оренбургской области 6 лет назад. С 2013 года «Газпром нефть» поддержала в Оренбуржье 109 социальных инициатив на общую сумму около 27 миллионов рублей. В 2018 благодаря грантовому конкурсу программы «Родные города» в регионе будет реализовано еще 36 проектов. Сумма гранта составляет от 100 до 400 тысяч рублей, для инициативных групп – до 70 тысяч рублей.