Двухмиллионный долг по налогам оплачен после ареста недвижимого имущества

Судебные приставы города Оренбурга взыскали более 2 миллионов рублей со строительной организации, в счет погашения задолженности по налогам.

Налоговая инспекция направила в Службу судебных приставов для принудительного взыскания исполнительный документ, о взыскании суммы задолженности по налоговым платежам в размере более двух миллионов рублей с фирмы, осуществляющую строительную деятельность по всей области.

Судебный пристав — исполнитель вручил бухгалтеру организации постановление о возбуждении исполнительного производства, но в срок для добровольного исполнения долг погашен не был.

В целях взыскания задолженности, судебный пристав наложил арест на одноэтажный склад и двухэтажное административное здание предприятия, общей площадью около 200 кв. м., а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере около 150 тысяч рублей.

На следующий день, после принятых мер принудительного исполнения, долг и сумма исполнительского сбора были погашены в полном объеме, о чем предоставлена квитанция.

Арест с недвижимого имущества снят, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.