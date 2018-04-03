Книгу «Соленые озера Соль-Илецка» представят в Оренбургской областной библиотеке им. Крупской подробности ).

Ее авторы – потомственный курортолог, главный врач Областного Соль-Илецкого центра медицинской реабилитации Алексей Абдрахманов и президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» журналист и историк Игорь Храмов.

Пожалуй, впервые в истории знаменитого «российского Мертвого моря» появилась книга, охватывающая и историю илецкого солерудника, и развитие курортного дела в этой местности с использованием соленой воды и целебных грязей – со времен степных кочевников до наших дней. Ведь уже сейчас, перед началом сезона, все города центральной России пестрят объявлениями «туры в Соль-Илецк». Природные целебные факторы, столь благоприятно сочетающиеся в Оренбуржье, уникальная система соленых озер, богатый спектр медицинских услуг, предлагаемых в этом, казалось бы, небольшом городке, знаменитые соль-илецкие арбузы – обо всем этом читатель узнает в увлекательном повествовании, словно приглашающем в путешествие. Много неожиданного найдет для себя каждый и в главе «История и люди»: кто только не побывал в Соль-Илецке – от немецкого естествоиспытателя Александра фон Гумбольдта и «всероссийского старосты» Михаила Калинина до путешественника Федора Конюхова и телеведущего Джона Уоррена!

Книга богато иллюстрирована старинными фотографиями Карла Фишера и современными снимками Олега Грачева, Сергея Медведева, самих авторов, снабжена предисловием и подписями к иллюстрациям на английском и немецком языках.

Презентация «Соленых озер Соль-Илецка» пройдет при поддержке министерства спорта и туризма Оренбургской области. В ней примут участие экскурсоводы, туроператоры, медицинские работники, все те, кому любопытно узнать, чем наш Соль-Илецк выгодно отличается и от знаменитого Мертвого моря, и от российских не менее соленых водоемов.