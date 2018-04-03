Оренбуржцы стали победителями и призерами Всероссийского турнира по дзюдо

В Челябинске завершился Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти губернатора Челябинской области П.И. Сумина.

Более 500 спортсменов 2004-2006 г.р. (Челябинская область, Свердловская область, Оренбургская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, город Нальчик, город Ульяновск, Тюменская область, Кировская область, а также спортсмены из Германии и Казахстана) приехали в Челябинск бороться за медали.

Золотую медаль турнира завоевал Литягин Матвей +81 кг (Оренбург, Центр дзюдо, тренеры Евгений Палкин, Артём Крайнов, Георгий Вихляев).

Серебряная медаль турнира у Каржень Никиты -46 кг (Оренбург, Центр дзюдо, тренеры Евгений Палкин, Георгий Вихляев, Артём Крайнов).

Бронзовая медаль турнира у Григорян Гарика -50 кг – (Оренбург, СШ №2 «Прогресс», тренер Дамир Нурматов).