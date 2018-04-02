В матче первого дня двадцать первого тура высшей лиги «А» чемпионата России «Нефтяник» потерпел поражение от команды «Грозный» со счетом — 1:3.

Во второй встрече, в непростой игре «Нефтяник» взял реванш за поражение в первом матче – 3:2.

Несмотря на то, что встреча проходила в день смеха, соперники выдали не шуточный по накалу матч и лишь на тай-брейке смогли выявить победителя. В непростой игре «Нефтяник» взял реванш за вчерашнее поражение.

1 день — «Грозный» (Грозный) : «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (29:27, 21:25, 29:27, 25:19)

2 день — «Грозный» (Грозный) : «Нефтяник» (Оренбург) — 2:3 (23:25, 20:25, 25:21, 25:23, 14:16).