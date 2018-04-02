1 апреля в Оренбурге начался весенний месячник благоустройства и озеленения.

В соответствии постановлением администрации города Оренбурга № 1012-п от 30.03.2018 «О проведении общегородского субботника и весеннего месячника благоустройства и озеленения города Оренбурга» с 1 апреля в городе дан старт весеннему месячнику озеленения и благоустройства. Месячник проходит с 1 апреля по 1 мая 2018 года.

В рамках весеннего месячника 13 апреля пройдут районные субботники, 20 апреля – общегородской субботник, 27 апреля – окружные субботники.

К участию в весеннем месячнике благоустройства и озеленения города Оренбурга будут привлечены предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории областного центра. В Северном и Южном округах мероприятия по благоустройству и озеленению проходят по утвержденному плану.

Во время месячника планируется ликвидация несанкционированных свалок, организация санитарной уборки городских территорий после зимнего периода, приведение в порядок ограждений, малых архитектурных форм, фасадов зданий и других конструкций инженерных сооружений, посадка деревьев, кустарников, подготовка клумб, цветников и другие виды работ.