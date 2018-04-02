Громким скандалом обернулось «чудесное спасение» нашего земляка Максима Коломейцева, после катастрофы самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшего из Москвы в Орск.

Максим Коломейцев ранее проживал в Орске, работал учителем. Позже в поисках лучшей жизни перебрался в Сочи, где овладел профессией риэлтор. Максим довольно известная личность в Сочи, возможно благодаря соцсетям и YouTube, которые он активно использует для собственного продвижения. Но популярность в Сети порой может принести и противоположный эффект.

РЕПОРТАЖ НТВ О МАКСИМЕ КОЛОМЕЙЦЕВЕ

Напомним, сразу после авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний», Максим поведал о том, что должен был быть одним из пассажиров этого злополучного рейса. Ведущие СМИ наперебой рвались к «счастливчику», чтобы взять интервью, которые он охотно и давал. Но накануне канал НТВ пошел дальше и решил выяснить всю правду. Журналисты телеканала отправили в «Саратовские авиалинии» официальный запрос. Справка за подписью гендиректора авиакомпании гласит:

«Согласно данным системы бронирования, билет на имя Коломейцева Максима Владимировича на перевозку рейсом 6B-703 по маршруту Москва (Домодедово) — Орск 11 февраля 2018 года не оформлялся».

Изучив справку, Коломейцев, если и замешкался, то лишь на мгновение, пишет НТВ.

– Я точно знаю, что мы брали, я точно знаю, что я проплачивал, у меня с карточки снимались деньги, – заявил Максим Коломейцев.

Закончилось все тем, что в обмане Коломейцев обвинил авиакомпанию, выдавшую, по его словам, «левую» справку.

МАКСИМ КОЛОМЕЙЦЕВ РАЗОБЛАЧАЕТ НТВ

Стоит добавить, что сомнения относительно правдивости чудесного спасения Максима, появились у многих его коллег. Так, один из успешных риэлторов Сочи Максим Репьёв, назвал Коломейцева «мразью» и «человеком без принципов» и заявил, что готов отправиться вместе с Коломейцевым в Москву за правдой.

МАКСИМ РЕПЬЕВ О МАКСИМЕ КОЛОМЕЙЦЕВЕ