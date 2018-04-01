Страстная неделя 2018 — расписание по дням

Заключительные шесть дней Великого предпасхального поста именуется страстной неделей.

В наши дни пасхальная дата ежегодно меняется, она в исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает её переходящим праздником. В этом году Пасха будет восьмого апреля, а Страстная неделя 2-7 апреля.

Страстная неделя или Седмица, посвящается памяти о заключительных денёчках земной жизни Иисуса Христа, мучениях на кресте, кончине и погребальному обряду.

Понедельник

В данный день жители занимаются украшением жилища. Женщины просыпаются рано: с солнцевосхода мать будила дочек и приступала к уборке: красила, вымывала, очищала жилище. После обеда уходила на огород чтобы к живному четвергу посадить семена.

Вторник

Во вторник дамы занимались стиркой и глажением белья, осуществляла подготовку торжественного одеяния. Мужчины оглядывали участки и делали запасы дров для выпекания куличей.

Чистая среда

В среду заканчивали важные работы: под вечер нужно закончить дачные работы, уборку в жилье и возле него. Вечером приготавливали тесто для куличей, а барышни выбирали яйца для окрашивания. Ребята, разбирали дом от различного барахла.

Страстный четверг

Четверг именуют Живным либо Чистым. По древней традиции взрослые и детишки очень серьёзно вымываются возле колодца либо речки. До этого дня необходимо чтобы весь дом был прибран.

Только в четверг барышни красят яйца для любимых и делают открыточки, а детки с утра идут к родственникам и крестным, за “кукуци-гугуци” (пирожки в виде птичек), а на Закарпатье обычно начинают выпекать куличи.

Пятница

Этот день является траурным, в память о мучениях и смерти Христа. В данный день христиане соблюдают строжайший пост, также нельзя петь и развлекаться. Заключением дня является вынос Плащаницы.

Великая Суббота

В субботу хозяева подготавливали корзинку, с целью посвящения её вымывали водой, сушили на солнце. Дамы рисовали писанки, жарили и варили кушанье, выпекали куличи, а вечером клали в корзиночку.

Воскресение

Светлое Христово Воскресение это огромный и светлый христианский праздник. Его ещё именуют Пасхою Христовой, а именно днём, когда произошло перерождение от смерти к жизни и от земли к Небу. Пасха наиболее значительный и древнейший праздник богослужебного года.