Великий Понедельник — начало страстной недели. Что делать, традиции, обычаи

Великий Понедельник — понедельник Страстной недели Великого поста.

Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим. Эти освященные дни воспринимаются верующими как Божественный праздник, озаренный радостным сознанием полученного спасения через страдания и смерть Спасителя. Поэтому в эти святые дни не совершаются ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения.

Как во все большие праздники, Церковь и в эти дни призывает верующих принять духовное участие в совершаемых богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний.

Страстный понедельник

В этот день люди украшали свое жилище. Для женщин этот день начинался очень рано: еще до восхода солнца мать будила дочерей, и они начинали наводить порядок: красили, мыли и чистили дом. А после обеда шли на огород, чтобы к живному четвергу посеять все семена.

Страстной понедельник: обычаи и традиции

С понедельника на Страстной — или, как говорили в народе, Страшной, — неделе все начинали приводить в порядок себя и свой дом, готовясь ко встрече Пасхи. В этот день мыли и белили хаты, чистили скотину. Также в Великий Понедельник нужно было закончить все работы в жилище: покрасить, отремонтировать и вычистить.

Тот, кто в Чистый понедельник искренне постится — не ест и не пьёт целый день, будет, как говорили на Витебщине, успешно находить летом птичьи гнезда. Гомельские полещуки избегали держать в доме в этот понедельник и вторник что-либо нечистое (из продуктов), чтобы на людей и скотину не напала порча.

Крестьяне говорили про этот день: «С великого понедельника до Великого Дня целая неделя, по горло бабам дела!».

Особо этот день отмечался на Херсонщине: на «Жиловий понеділок» совершаются большие поминки по предкам — «Мертвецький Великдень».

Православный стол и пост в понедельник Страстной седмицы

В понедельник и среду Страстной недели можно есть только хлеб, овощи и фрукты.

Если вы не поститесь, но хотите приобщиться к таинству ожидания Воскресения Спасителя – можете начать со Страстного понедельника. Что касается пищи, то усердствовать и изобретать велосипед не стоит – воспользуйтесь замороженными смесями овощей и фруктов, либо же свежими дарами природы: главное, не забывайте тщательно промывать их перед едой!