Министерство труда подготовило постановление об индексации социальных пенсий на 2,9% с 1 апреля. Для этого до конца года потребуется дополнительно 9,6 миллиарда рублей из госбюджета, то есть 1,07 миллиарда ежемесячно.

Стало известно насколько увеличатся пенсии в России с 1 апреля

Как следует из опубликованного сегодня документа, после индексации средний размер социальной пенсии составит 9 тысяч 62 рубля.

При этом размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится на 378 рублей и 382 рубля соответственно и составит 13 тысяч 410 и 13 тысяч 556 рублей. Средняя пенсия по инвалидности военнослужащих увеличится на 355 рублей и составит 12 тысяч 688 рублей, а пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужащих вырастет на 303 рубля и составит 10 тысяч 746 рублей.

Пенсии инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 399 и на 392 рублей. А дополнительные выплаты гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ увеличатся на 484 рубля и составят 17 тысяч 185 рублей.

Ранее правительство утвердило коэффициент индексации соцпенсий в размере 1,029. Этот показатель основан на индексе роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в стране. В правительстве подчеркивали, что индексация коснется 3,9 млн пенсионеров.