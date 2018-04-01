Вербное воскресение 1 апреля. Приметы и традиции

В этом году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 1 апреля, за неделю до Праздника Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

Какие приметы и традиции праздника.

Этот праздник еще называют Входом Господним в Иерусалим.

В этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Иерусалим на осле. Люди, славя его, стелили дорогу перед ним пальмовыми листьями.

Традиции

В России пальмы заменили ветками ивы. Это дерево издавна почитаемо, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

На Вербное воскресенье во всех церквях происходит торжественный обряд освящения вербных веток.

Считается, что верба защитит дом от бед и напастей.

Ни в коем случае вербу с прошлого года, по русским приданиям, выкидывать нельзя. Ее надо либо сжечь, либо бросить в реку с сильным течением, либо просто отнести в храм. Если верба пустила корни, то ее надо посадить. Только в другой день, а не в Вербное воскресенье.

Веточкам вербы приписываются в этот день целебные свойства. Считалось, что если поставить ветки у изголовья постели, то это сбережет человека, особенно детей, от болезней в течение года.

Также из вербы в этот день было принято делать отвары и порошки, добавлять в хлеб. На некоторых славянских территориях из вербы даже варили кашу.

Считалось, что почки вербы придадут юношам физическую силу, а девушке помогут зачать ребенка.

Вербное воскресенье: что нельзя делать?

сажать в землю веточки прошлогодней вербы

женщинам нельзя шить, вязать, вышивать и вообще заниматься рукоделием

нельзя работать в саду и огороде, а также заниматься уборкой и стиркой

всякий тяжелый физический труд строго воспрещается

По традиции в этот день нельзя работать, а также надо радоваться, иметь только светлые мысли.

Но самое главное – в этот день нужно подготовить себя к самым главным для христиан дням – Страстной неделе, которая, завершится самым радостным праздником – Светлой Пасхой Христовой

Приметы погоды на Вербное Воскресенье.

Ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.

Если погода ясная и теплая — урожай фруктов будет хорошим.

На Вербной мороз — яровые хлеба хороши будут.

Если в Вербное воскресенье плохая погода и идет дождь, то это хорошая примета на

Вербное воскресенье, сулящая хороший урожай.

Если в этот день сухо, то посадки в текущем году плохо уродятся.

Что можно есть в Вербное Воскресенье.

Вербное Воскресение — это последний день перед началом самой строгой постной недели, которая называется Страстная. В праздник Входа Господня в Иерусалим верующим разрешается немного отойти от строгих запретов постов.

В Вербное воскресенье и предшествующую ему Лазареву субботу разрешены послабления: в субботу принято есть икру, а в воскресенье разрешена рыба. Также в Вербное воскресение можно использовать в пищу растительное масло и пить красное вино.

Приметы

Заведено считать, что они при этом приобретают магические свойства. Повешенная в красном углу освященная ивовая ветвь оберегает жилище от молний.

Некоторые делали из листочков ивы настойку, которая может излечить от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает жар и исцеляет домашних животных.

Также крестьяне втыкали веточки ивы на огороде. Считается, что таким образом огород будет защищен от бурь, града, сильных дождей и урожай будет в этом году удачным.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, говоря: “Не я бью, лоза бьет, отныне через неделю – Пасха”.

В Вербное воскресенье принято посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим незадолго до распятия.

Считается, что ветки защищают дом от пожаров и наводнений, а хозяев – от болезней и невзгод.

Лучшие поздравления с вербным воскресеньем.

***

В Воскресенье Вербное чудеса случаются,

Веточки пушистые в церкви освещаются.

И не зря верба в каждом из домов,

Нас оберегает от дурных врагов.

Пусть праздник будет светлый, несущий доброту,

Пусть вместе собирает всю вашу семью.

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем!

Пусть у вас все будет хорошо!

Чтобы этот светлый день весенний

К вам с теплом и радостью пришел!

Чтобы не было ни грусти, ни печали,

Лишь добро и мир в вашей семье!

Чтоб ничто вам жизнь не омрачало!

Благодать была чтоб в каждом дне!

***

Вербы веточку сорви,

В церкви в праздник освяти,

Чтоб болезни и печали

На пути не повстречались.

Благодать пусть дом наполнит,

Злопыхатели умолкнут.

Пусть добро и красота

Не покинут никогда!

***

Верба пусть оберегает

Вас от горечи обид.

И Господь пусть помогает

В сердце лишь добро хранить.

В жизни мир и вдохновенье

Место главное займут.

С добрым Вербным воскресеньем!

Пусть в душе царит уют!

***

Пусть с вербной веточкой в ваш дом

Приходит умиротворенье,

Пусть будет счастлив каждый в нём

Не только в это воскресенье.

Пускай любовь своим крылом

Укроет вас от зла и бед,

Пусть озаряет все кругом

Священной веры чистый свет!