Вербное воскресение 1 апреля. Приметы и традиции

Вербное воскресение

В этом году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 1 апреля, за неделю до Праздника Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

Какие приметы и традиции праздника.

Этот праздник еще называют Входом Господним в Иерусалим.

В этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Иерусалим на осле. Люди, славя его, стелили дорогу перед ним пальмовыми листьями.

Традиции

В России пальмы заменили ветками ивы. Это дерево издавна почитаемо, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

На Вербное воскресенье во всех церквях происходит торжественный обряд освящения вербных веток.

willow

Считается, что верба защитит дом от бед и напастей.

Ни в коем случае вербу с прошлого года, по русским приданиям, выкидывать нельзя. Ее надо либо сжечь, либо бросить в реку с сильным течением, либо просто отнести в храм. Если верба пустила корни, то ее надо посадить. Только в другой день, а не в Вербное воскресенье.

Веточкам вербы приписываются в этот день целебные свойства. Считалось, что если поставить ветки у изголовья постели, то это сбережет человека, особенно детей, от болезней в течение года.

Также из вербы в этот день было принято делать отвары и порошки, добавлять в хлеб. На некоторых славянских территориях из вербы даже варили кашу.

Считалось, что почки вербы придадут юношам физическую силу, а девушке помогут зачать ребенка.

Вербное воскресенье: что нельзя делать?

  • сажать в землю веточки прошлогодней вербы
  • женщинам нельзя шить, вязать, вышивать и вообще заниматься рукоделием
  • нельзя работать в саду и огороде, а также заниматься уборкой и стиркой
  • всякий тяжелый физический труд строго воспрещается

По традиции в этот день нельзя работать, а также надо радоваться, иметь только светлые мысли.

Но самое главное – в этот день нужно подготовить себя к самым главным для христиан дням – Страстной неделе, которая, завершится самым радостным праздником – Светлой Пасхой Христовой

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Приметы погоды на Вербное Воскресенье.

  • Ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.
  • Если погода ясная и теплая — урожай фруктов будет хорошим.
  • На Вербной мороз — яровые хлеба хороши будут.
  • Если в Вербное воскресенье плохая погода и идет дождь, то это хорошая примета на
  • Вербное воскресенье, сулящая хороший урожай.
  • Если в этот день сухо, то посадки в текущем году плохо уродятся.

Что можно есть в Вербное Воскресенье.

Вербное Воскресение — это последний день перед началом самой строгой постной недели, которая называется Страстная. В праздник Входа Господня в Иерусалим верующим разрешается немного отойти от строгих запретов постов.

В Вербное воскресенье и предшествующую ему Лазареву субботу разрешены послабления: в субботу принято есть икру, а в воскресенье разрешена рыба. Также в Вербное воскресение можно использовать в пищу растительное масло и пить красное вино.

Приметы

Заведено считать, что они при этом приобретают магические свойства. Повешенная в красном углу освященная ивовая ветвь оберегает жилище от молний.

Некоторые делали из листочков ивы настойку, которая может излечить от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает жар и исцеляет домашних животных.

Также крестьяне втыкали веточки ивы на огороде. Считается, что таким образом огород будет защищен от бурь, града, сильных дождей и урожай будет в этом году удачным.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, говоря: “Не я бью, лоза бьет, отныне через неделю – Пасха”.

В Вербное воскресенье принято посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим незадолго до распятия.

Считается, что ветки защищают дом от пожаров и наводнений, а хозяев – от болезней и невзгод.

Лучшие поздравления с вербным воскресеньем.

***

В Воскресенье Вербное чудеса случаются,
Веточки пушистые в церкви освещаются.
И не зря верба в каждом из домов,
Нас оберегает от дурных врагов.
Пусть праздник будет светлый, несущий доброту,
Пусть вместе собирает всю вашу семью.

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем!
Пусть у вас все будет хорошо!
Чтобы этот светлый день весенний
К вам с теплом и радостью пришел!

Чтобы не было ни грусти, ни печали,
Лишь добро и мир в вашей семье!
Чтоб ничто вам жизнь не омрачало!
Благодать была чтоб в каждом дне!

***

Вербы веточку сорви,
В церкви в праздник освяти,
Чтоб болезни и печали
На пути не повстречались.

Благодать пусть дом наполнит,
Злопыхатели умолкнут.
Пусть добро и красота
Не покинут никогда!

***

Верба пусть оберегает
Вас от горечи обид.
И Господь пусть помогает
В сердце лишь добро хранить.

В жизни мир и вдохновенье
Место главное займут.
С добрым Вербным воскресеньем!
Пусть в душе царит уют!

***

Пусть с вербной веточкой в ваш дом
Приходит умиротворенье,
Пусть будет счастлив каждый в нём
Не только в это воскресенье.

Пускай любовь своим крылом
Укроет вас от зла и бед,
Пусть озаряет все кругом
Священной веры чистый свет!

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