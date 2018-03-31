30 марта в самом центре Новотроицка, на улице Советской, четверо мальчишек в возрасте 8-10 лет попали в ледяную западню. Ребята оказались последи огромной лужи, покрытой льдом.

Очевидцы сообщили об этом в пожарно-спасательную часть № 24. Чтобы снять детей со льда был направлен дежурный караул: помощник начальника караула Тереденко Андрей Александрович, командир отделения Аксенов Денис Сергеевич, старший пожарный Никонов Игорь Михайлович и водитель пожарного автомобиля Касмаганбетов Арман Рахимжанович.

По прибытию к месту вызова, один из ребят, увидев, пожарных самостоятельно выбрался на твердую поверхность. Ещё трое остались на месте, так как прочность льда была не достаточной, а глубина в этом месте достигает 70 сантиметров.

При помощи лестницы-палки спасатели соорудили импровизированный мостик, по которому любители острых ощущений с промокшими ногами перебрались на сушу.

До прибытия бригады скорой медицинской помощи мальчишек согрели в пожарной машине. Приехавшие медики осмотрели ребят на предмет переохлаждения и обморожения, после чего развезли их по домам, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.