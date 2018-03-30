Россия закрывает генконсульство США – американцы возмущены

Посол США в РФ Джон Хансман вызван в МИД, где ему изложены ответные меры РФ в отношении американских миссий и представительств: Кремль высылает аналогичное число дипломатов, закрывает американское консульство в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Запад, высылая российских дипломатов, «глумится над международным правом», считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Москва заявила, что в качестве ответа на действия Вашингтона Россия вышлет 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух дипломатов из консульства в Екатеринбурге.

В заявлении МИДа указывается, что работа генконсульства в Санкт-Петербурге должна быть прекращена в двухдневный срок. Уже 31 марта американские дипломаты должны покинуть занимаемое ими здание.

– Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочь, — Газета.Ру передает слова представителя госдепартамента США Хизер Науэрт.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 26 марта приняла решение закрыть генконсульство РФ в Сиэтле и выслать из страны 60 российских дипломатов. Эти меры приняты в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Среди 60 высылаемых дипломатов — около десяти сотрудников российского постпредства при ООН.