29 марта, под председательством губернатора Оренбургской области прошло заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

В работе совещания приняли участие руководители органов исполнительной власти области, представители надзорных и правоохранительных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации.

Были рассмотрены актуальные для приграничного Оренбуржья вопросы противодействия незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также профилактики молодежного экстремизма.

— Незаконная миграция приобрела ряд новых качеств и является одной из угроз национальной безопасности. По данным Международной организации по миграции, общее количество мигрантов в мире приблизилось к 175 миллионам человек. На долю нелегалов приходится 10 – 15 процентов. В России ежегодно 3 – 5 миллионов иностранцев осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения. В Оренбургской области в последнее время отмечается тенденция к увеличению миграционного потока. Только за два месяца 2018 года через пограничные пункты пропуска проследовало 341 211 иностранцев и лиц без гражданства, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На миграционный учет поставлено 10 тысяч 995 иностранных граждан и лиц без гражданства, — проинформировал участников совещания Юрий Берг.

Глава региона отметил, что за те же два месяца рост административных правонарушений составил 34,4%, в том числе более чем в два раза выросло число нарушений по линии иммиграционного контроля и трудовой миграции, которых было зафиксировано 2102 факта.

— Последствиями незаконной миграции является не только развитие теневой экономики за счет использования труда нелегалов. Потенциальную опасность представляют рост этнической и трансграничной преступности, а также их организованных форм. Каналы незаконной миграции могут использовать члены террористических группировок. Таким образом, противодействие незаконной миграции становится одной из важнейших задач в деятельности государственных органов, — подчеркнул Юрий Берг.

В ходе совещания был дан анализ миграционной ситуации, сложившейся в области, и выработан комплекс совместных мер, направленных на ее улучшение.

Отмечая важность второго вопроса повестки дня, губернатор сказал, что молодежь является наиболее уязвимой аудиторией для пропаганды идей экстремизма, поэтому профилактическая работа должна быть комплексной и вестись в первую очередь в образовательных организациях, местах досуга, в сети Интернет. Это в свою очередь требует тесного взаимодействия образовательных учреждений с родительским сообществом, постоянного повышение профессионального уровня педагогов, программного нравственного воспитания молодежи, создания условий для ее самореализации и организации досуга учащихся.

— В первую очередь это социальные программы областного и муниципального уровней. Развитие волонтерского движения здесь может стать одним из ключевых направлений. Коллеги, обращаю ваше внимание, что профилактика экстремизма не должна вестись хаотично или спонтанно. Нам необходимо четко определить роль каждого субъекта системы профилактики. Особая миссия при этом отводится семье, школе, вузам, религии, средствам массовой информации, культуре. Важно в пространстве «семья – школа – учреждение дополнительного образования – вуз» сформировать среду, противодействующую экстремизму, — подчеркнул Юрий Берг.