30 марта в Оренбурге прошел семинар-совещание с руководителями финансовых органов центральной зоны Оренбургской области и семинар об оказании методологической и консультационной помощи специалистам финансовых органов, главных распорядителей бюджетных средств, учреждений города Оренбурга.

Организаторами выступили министерство финансов Оренбургской области и администрация города Оренбурга. В работе семинаров приняли участие министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова, заместитель Главы города по экономике и финансам Олег Аникин, начальник финансового управления администрации Оренбурга Ольга Анисимова, руководители финансовых органов территорий Оренбургской области, а также около 100 представителей организаций города Оренбурга.

— Стало уже хорошей традицией совместно с министерством финансов области проводить подобные семинары по самым актуальным вопросам. Это и межбюджетные отношения, мобилизация доходов, меры по увеличению налоговых и неналоговых доходов, эффективность расходов и многие другие, — рассказал Олег Аникин. – На этих семинарах с коллегами мы проводим работу по поиску совместных путей решения самых различных актуальных проблем.