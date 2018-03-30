В ТК «Город «Локомотив» один из предпринимателей торговал товаром без маркировки

Мировым судьей судебного участка № 3 Центрального района г.Оренбурга было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, который осуществлял продажу товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. А также допустил хранение, перевозку либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки деятельности ИП в части исполнения им законодательства о техническом регулировании при осуществлении розничной торговли текстильными изделиями в ТК «Город «Локомотив», специалистами Роспотребнадзора по Оренбургской области обнаружены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности».

Судом, исходя из представленных документов, объективно установлено, что в ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя выявлено, что у него в продаже находилась продукция легкой промышленности, в отсутствие маркировки с информацией о наименовании страны-изготовителя, наименовании изготовителя, продавца или уполномоченного изготовителем лица, юридическом адресе изготовителя или продавца или уполномоченного изготовителем лица, дате изготовления, едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд счел вину предпринимателя доказанной в полном объеме.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, на которые наложен арест.