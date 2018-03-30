Оренбуржца наказали за нанесенную на его автомобиль символику «Скорой помощи»

Мировым судьей судебного участка № 3 Центрального района г. Оренбурга было рассмотрено дело в отношении жителя нашего города, который управлял транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб.

Административный правонарушитель управлял автомобилем ГАЗ-3221 с незаконно нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами оперативной службы «Скорой помощи».

Суд, исследовав письменные материалы дела установил, что у мужчины отсутствует разрешение на нанесение на наружные поверхности его автомобиля специальных цветографических схем, между тем он управлял указанным автомобилем с незаконно нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами оперативной службы «Скорой помощи».

Проанализировав собранные доказательства, суд постановил признать водителя транспортного средства виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 12.5 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год.