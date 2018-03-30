30 марта на 19 километре автомобильной дороге Оренбург — Илек произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирская «Газель» столкнулась с попутно движущийся грузовым автомобилем «КамАЗ».

Микроавтобус буквально печатался в грузовик. Травмы получили водитель и двое пассажиров, которые находились в автомобиле «Газель». Сотрудники полиции оказали пострадавшим первую доврачебную помощь. Водителю «Газели» потребовалась помощь спасателей, так как он был зажат в салоне автомобиля.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется безопасный проезд автомобилей на месте происшествия.

Сотрудникам ДПС предстоит установить все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.