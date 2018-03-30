Завершила свою работу межрегиональная специализированная выставка «Нефть. Газ. Энерго – 2018», которая проходила в Оренбурге, в конгресс-центре «Армада» 28 – 30 марта. Юбилейная, пятнадцатая по счету, она собрала около 60 предприятий и компаний из самых разных городов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.

В торжественном открытии экспозиции принял участие первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин. Обращаясь к собравшимся он подчеркнул:

— Для Оренбуржья топливно-энергетический комплекс имеет исключительно важное значение. Мы крайне заинтересованы в эффективной работе предприятий отрасли, повышении конкурентоспособности продукции, внедрении ресурсосберегающих технологий и современного оборудования. Уверен, что выставка «Нефть. Газ. Энерго-2018» будет способствовать решению этих задач и расширению делового сотрудничества.

В адрес участников выставки «Нефть. Газ. Энерго – 2018» поступило приветственное письмо руководителя Рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Рашида Исмаилова. В нем, в частности, подчеркивается, что повестка экспозиции и ее деловой программы в части природоохранной тематики является сегодня крайне актуальной и, по сути, отражает ключевые направления государственной политики в области рационального природопользования и экологической модернизации топливно-энергетического комплекса.

Организаторами выставки традиционно выступили Правительство Оренбургской области, региональное министерство экономического развития, промышленной политики и торговли, Союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области, компания «УралЭкспо» при официальной поддержке Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса. Партнер выставки — конгресс-центр «Армада». Объединив на одной площадке предприятия по добыче и переработке нефти и газа, сопутствующих производств, экспозиция «Нефть. Газ. Энерго – 2018» представила практически полную картину ТЭК страны и региона.

УЧАСТНИКИ

В выставке приняли участие нефте- и газодобывающие компании, предприятия и организации, специализирующиеся на разработке современных технологий и сейсмического оборудования, переработке, транспортировке и хранении нефти, нефтепродуктов и газа; строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности, изготовлении электротехнического и энергетического оборудования; охране окружающей среды и промышленной безопасности. Среди них такие флагманы отрасли как ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Газпром межрегионгаз Оренбург», АО «Новый Поток» (Москва), Холдинг «БелОМО», Бугульминский механический завод и многие другие.

География участников «Нефть. Газ. Энерго — 2018» обширна: «ПКБ АСУ-нефть» из Тюмени, ГК «РИЗУР» из Рязани, «НП Подольсккабель» из Подольска, «Ксилон» из Уфы, «ЭлМетро-Инжиниринг» из Челябинска, «ЭкоИнструмент Урал» из Екатеринбурга, «Аргоф-партнер» из Перьми, «АБС ЗЭиМ Автоматизация» из г. Чебоксары, «ЦИТ-Плюс» из Саратова и другие.

Как никогда много в этом году было экспонентов из Москвы: АО «Новый Поток», НПП «Гидрогазприбор», АО «СИ АЙ С-Контролс», ООО Фирма «ЮМО», «К-ФЛЕКС», «ВО «Машиноимпорт», ПЦ ГЕФЕСТ, Опытный завод «Авиаль», — всего одиннадцать предприятий и компаний. Кроме того, около 30 федеральных профильных изданий, медиа-холдингов, печатных и электронным СМИ приняли участие в выставке в качестве информационных партнеров.

Активно позиционировали себя на этот раз и оренбуржцы – 20 экспонентов, около 30 информационных партнеров. Большая часть оренбургских предприятий и компаний – постоянные участники «Нефть. Газ. Энерго»: «Газпром межрегионгаз Оренбург», ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», «Оренбург-Восток-Сервис», филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, ТД «ПромСтройМаш» и другие.

Межрегиональная специализированная выставка «Нефть. Газ, Энерго» давно перешла границы родного отечества. Участие в ней зарубежных компаний уже никого не удивляет. Так, уже не раз презентует свою продукцию на выставке белорусское предприятие ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова — управляющая компания холдинга «Бел ОМО» (г. Минск). Впервые в этом году приняла участие в экспозиции немецкая компания KRAIBURG, которая занимается разработкой и производством высококачественных резиновых невулканизированных и силиконовых смесей для применения в промышленности.

Актуальной теме — охране труда и обеспечение безопасности на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, которые, как известно, отличаются повышенной степенью опасности производства, была посвящена коллективная экспозиция, в которую вошли Оренбургское представительство Учебного центра «ПромСтройГаз», Оренбургская бизнес-школа, Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис», ООО «Самоспас-Оренбург» и ООО «Т-Книга».

Другими словами, экспоненты «Нефть. Газ. Энерго – 2018» представили практически все тематические разделы выставки.

ПРОГРАММА

Все три дня выставку «Нефть. Газ. Энерго – 2018» сопровождала насыщенная деловая программа, в рамках которой производители смогли обсудить самые актуальные вопросы нефтегазового и энергетического комплекса региона. Среди наиболее значимых можно назвать мероприятия, посвященные экологии и охране окружающей среды. Так, рабочее совещание, посвященное модернизации производства и снижению негативного воздействия на окружающую среду провели специалисты регионального министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. Его участники обсудили внедрение современного оборудования и технологий на производстве, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Крупные предприятия нефтегазового и энергетического комплекса Оренбургской области презентовали проведенные ими природоохранные мероприятия.

Круглый стол «Актуальные вопросы рационального природопользования в нефтегазовом производстве» провели специалисты нефтяной компании «Новый поток». Об изменениях в экологическом законодательстве РФ на круглом столе рассказали специалисты Управления ФС по надзору в сфере природопользования по Оренбургской области. Кроме того, в рамках выставки прошла конференция «Аспекты БЖД и факторы риска на предприятиях нефтяной и газовой промышленности». Её провели научные сотрудники кафедры риска и БЖД, Института управления рисками и комплексной безопасности ОГАУ.

Региональное министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области выступили организатором открытого диалога «От автоматизации к цифровизации топливно-энергетического комплекса». А семинар «Обзор доступных средств измерения для организации производственного промышленного контроля сточных вод в рамках требований 7-ФЗ и 219-ФЗ» провели специалисты ООО «ЭкоИнструмент Урал» (Екатеринбург).

По итогам работы выставки «Нефть. Газ. Энерго – 2018» все ее участники отмечены памятными Дипломами. В торжественной обстановке их вручил заместитель начальника управления — начальник отдела по развитию промышленности министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Андрей Севрюков.

Дипломом с медалью были награждены ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Проектно-конструкторское бюро АСУ-нефть» (г. Тюмень), ООО «Нефтяная компания «Новый Поток» (г. Москва), «Gmbh&Co KRAIBURG» (Германия), Группа компаний «Грант-Софт» (г. Уфа).

Так специализированная выставка «Нефть. Газ. Энерго» в очередной раз стала одним из наиболее важных событий года, которое успешно содействует развитию ТЭК региона, укрепляет бизнес связи, позволяет лидерам отечественной промышленности обмениваться научно-техническим опытом и устанавливать новые деловые контакты.