В Саракташе пройдёт II праздник-фестиваль «Шальтуй»

5 апреля 2018 года в п. Саракташ пройдёт II праздник-фестиваль «Шальтуй». В рамках фестиваля планируется провести выставку и конкурс пуховых платков, наградить самую опытную вязальщицу и начинающую, выбрать лучший тёплый платок и паутинку, обсудить насущные задачи по развитию промысла.

Посёлок Саракташ – знаковое место для оренбургского края: по четвергам на центральной площади посёлка собираются вязальщицы, продавцы и покупатели пуховой продукции. Здесь можно купить теплые и ажурные, серые и белые, большие и маленькие оренбургские пуховые платки. Именно в четверг Саракташ принимает на себя статус платочной столицы Оренбуржья. Всю долгую зиму наши платки дарили тепло и ласку и были востребованы и любимы женщинами. С первыми лучами весеннего солнца всё меньше остаётся у вязальщиц непроданных шалей и паутинок, а это значит, что можно подвести итоги промысловой деятельности.

«Гильдия пуховниц» выступила инициатором проведения праздника-фестиваля «Шальтуй» в первый четверг апреля в п. Саракташ.

Праздник начнётся в 10:30 в Районном центре досуга, по адресу пер. Заводской. д. 4.