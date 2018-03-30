Индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД, с 2018 года получили возможность уменьшить сумму ЕНВД на сумму расходов по приобретению ККТ. Налоговый вычет составляет до 18 тыс. рублей на каждый экземпляр кассы.

Действующая форма налоговой декларации по ЕНВД не предусматривает возможности отражения уменьшения суммы ЕНВД на расходы по приобретению кассы. Проект новой формы опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

До внесения изменений в форму декларации налогоплательщикам рекомендуется после уменьшения суммы ЕНВД на сумму страховых взносов в общей сумме налога, подлежащей уплате в бюджет, учитывать общую сумму расходов по приобретению ККТ, но не более 18 тыс. рублей на каждый экземпляр ККТ. При этом общая сумма ЕНВД, подлежащая уплате, не может иметь отрицательное значение.