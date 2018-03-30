В Соль-Илецке у пенсионерки украли огромную сумму денег. Сотрудники полиции разыскали преступника.

Накануне, в полицию обратилась пенсионерка о том, что у неё похитили деньги. Как выяснили правоохранители, неизвестный проник в дом путем выставления окна и украл 170 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый неработающий местный житель. Он задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В настоящее время, уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, передано в Соль-Илецкий районный суд для рассмотрения.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.