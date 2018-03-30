МЧС назвали самые пожароопасные торговые центры Оренбуржья

Оренбургские ТЦ изначально строились с нарушением пожарной безопасности.

В ходе проведенных проверок установлено, что 33 объекта эксплуатируется без нарушений требований пожарной безопасности, в остальных 139 — выявлено 2 311 нарушений требований норм и правил пожарной безопасности,- сообщил глава оренбургского ГУ МЧС Александр Зенов.

65% зданий ввели в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта с 2007 года. МЧС отмечает, что некоторые объекты изначально вводились с нарушениями, среди них крупные торговые комплексы «Восход», «Сокол», «Локомотив» и «Восток» а также несколько орских торговых объектах. Большинство нарушений связаны с проблемами или отсутствием систем сигнализации, пожаротушения и дымоудаления.

По результатам проверок возбуждено 187 административных дел. Также были привлечены к административной ответственности 25 физических, 48 юридических и 113 должностных лиц. 39 человек оштрафованы, еще 148 получили предупреждения, отмечает региональное правительство.

Не исключено, что оренбургские ТРЦ ждут дополнительные проверки после трагедии в Кемерово.

Эксперты уверяют, что наиболее пожароопасными являются большие торгово-развлекательные центры: с большими парковками, внушительным количеством подсобных помещений и разветвленных переходов. На тушение пожара в таких ТЦ должно уходить до 15 минут, причем это должна быть слаженная работа всего персонала: от охранников и вплоть до продавцов. Соответственно, менее пожароопасными эксперты называют небольшие торговые центры.