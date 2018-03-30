Бутлегеры из Оренбурга заплатят 89 миллионов за поддельный Hennessy

Оренбургский районный суд постановил взыскать 89 миллионов рублей с осужденных за изготовление суррогатного алкоголя под маркой элитного спиртного «Hennessy».

На поддельный коньяк клеили этикетки популярного спиртного. За возмещением причиненного ущерба в суд обратился производитель коньяка, пишет РИА Оренбуржье.

Следствие и суд установили, что участники преступной группы решили заняться производством контрафактного алкоголя. Купили стеклотару, этикетки и упаковочный материал, нашли помещение, наняли рабочих, приобрели поддельные специальные марки и сырье для производства алкоголя. Рабочие разливали спиртосодержащую жидкость в стеклотару объемом 0,5 литра и вручную наклеивали на бутылки этикетки Hennessy. Чтобы выдать товар за настоящий, они снабжали «товар» поддельными специальными марками.

Потерпевшими по делу были признаны несколько юридических лиц, в числе которых — европейская компания-производитель элитного коньяка Hennessy. Действиями преступной группы данной компании причинен материальный ущерб в сумме более 89 млн рублей. Суд удовлетворил исковые требования.