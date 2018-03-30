Новую книгу – литературное наследие оренбургско-алмаатинского художника Сергея Калмыкова представили общественности в Оренбургском областном музее изобразительных искусств.

Это уже четвертое издание проекта Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», обратившегося к личности экстравагантного и невероятно талантливого художника в 2011 году. С тех пор издательскую серию, посвященную «певцу Оренбурга», «последнему из Русского Авангарда», как называл сам себя Сергей Иванович Калмыков, ведет доктор искусствоведения Игорь Смекалов. Именно он вместе с редактором книг Наталией Алпатовой тщательно восстанавливал тексты «Необычайных абзацев», дневниковых записей и обширной переписки Калмыкова, анализировал, комментировал их. Так возникло удивительное сочетание графического наследия ученика Петрова-Водкина и Добужинской и его же литературно-дневниковая интерпретация создаваемых им работ.

«Пространство и время» – это художественный манифест Сергея Калмыкова, устремленный в будущее. В книге, вышедшей в Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева, свои темы найдет и художник, и математик, и философ, и краевед-исследователь Оренбурга. Тексты, созданные ровно сто лет назад, описывают события по дням, по минутам – в Оренбурге и Петрограде, Москве и Илецкой Защите… В рамках презентации «Евразия» передала Оренбургскому музею ИЗО полный каталог всех работ С.И. Калмыкова, являющихся гордостью Государственного музея искусств им. А. Кастеева Республики Казахстан. Книга была недавно издана в Алма-Ате и подарена коллегами в Оренбург.

Как и все предыдущие издания, «Пространство и время» Сергея Калмыкова вышло при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». На сей раз Посольство Республики Казахстан воздержалось от участия в проекте, хотя Калмыков пользуется в Казахстане невероятной популярностью. Репродукции его работ можно встретить на почтовых марках и монетах, на баннерах, украшающих города республики. Калмыкову в Казахстане посвящают балеты и документальные фильмы. Вместе с тем, лишь в Оренбурге установлена мемориальная доска в его честь, а в этом году в рамках народного проекта «Том Сойер Фест» запланирована реставрация дома №5 по улице Ленинской, где жил выдающийся художник – гордость и достояние России и Казахстана.