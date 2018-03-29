Вице-губернатор Вера Баширова встретилась с представителями Детской общественной правовой палаты региона

29 марта, в областном оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь» вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по внутренней политике Вера Баширова встретилась с представителями Детской общественной правовой палаты Оренбургской области.

Участниками встречи стали 45 лидеров детского движения региона, а также 20 финалистов областной игры «Мы команда!». Во встрече также приняла участие директор департамента молодежной политики области Ирина Останина.

– Несмотря на юный возраст, вы уже занимаете активную жизненную позицию, не боитесь выражать свое мнение и являетесь лидерами в своих классах, школах и детских организациях. Сегодня очень важно, чтобы современная молодежь знала законы, ведь юридическая сфера – одна из самых сложных. Детская общественная правовая палата – это уникальный проект, обучающий подростков правовой грамотности, который реализуется в области с марта 2007 года. Проект поддержан Президентом Российской Федерации. Вы способствуете становлению нашего правового государства, — сказала Вера Баширова.

Несмотря на юный возраст участников, разговор состоялся абсолютно не детский, но честный, добрый, позитивный, а главное – конструктивный. На встрече речь шла о мероприятиях, реализуемых в области в Год добровольца, совершенствовании системы поддержки детских общественных организаций, региональной и федеральной форумных кампаниях, особое внимание в которых отведено международному молодежному форуму «Евразия», областному форуму «Рифей», окружному образовательному форуму «iВолга», и, конечно же, 19 Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Вице-губернатору задали вопросы. Например, о том, как достичь успеха. Вера Баширова ответила, что необходимо обладать высокой работоспособностью, постоянно учиться новому, а также уметь работать в команде. Большинство ребят в ходе встречи отметили, что находятся в начале жизненного пути и готовы ставить перед собой высокие цели. Диалог получился познавательным и интересным.

Детская общественная правовая палата — уникальный проект, направленный на правовое воспитание школьников, который реализуется в регионе с марта 2007 года. Ежегодно в ряды Палаты вступают лидеры детского движения из муниципальных образований Оренбуржья. В этом году первый сбор Детской общественной Правовой палаты стартовал 26 марта и продлится до 1 апреля. В ходе образовательной программы слета школьников ожидает обучение пропаганде прав и обязанностей ребёнка, рассмотрение организационных вопросов и планирование работы Правовой палаты 12 созыва, встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Оренбургской области, круглые столы, дискуссионные площадки. Ключевым событием станут выборы председателя Детской общественной правовой палаты 12 созыва.