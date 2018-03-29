Юрий Берг провел рабочее совещание по защите прав участников долевого строительства

29 марта, губернатор Оренбургской области провел расширенное межведомственное совещание, на котором были рассмотрены ситуации на проблемных объектах жилищного строительства.

В совещании принимали участие прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий, министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и Правительства Оренбургской области Нонна Пасечник, руководители и представители муниципальных органов власти, конкурсные управляющие, дольщики, пострадавшие от деятельности недобросовестных застройщиков.

— В Оренбургской области более 80% от всего строящегося многоквартирного жилья возводится с привлечением средств дольщиков. А там, где есть большие деньги, как правило, появляются любители лёгкой наживы. В нашем случае это недобросовестные застройщики. Несмотря на постоянное совершенствование законодательства в сфере долевого строительства, нередко его участники остаются и без денег, и без жилья. 31 июля 2017 года в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации в Оренбургской области разработана и утверждена «дорожная карта» решения проблем пострадавших граждан, включённых в региональный реестр. По каждому проблемному объекту составлен индивидуальный перечень мероприятий. Их исполнение находится на контроле региональных и федеральных органов власти. План-график является открытым документом и размещен на официальном сайте регионального минстроя, — подчеркнул Юрий Берг.

С 2017 года в Оренбуржье число граждан, входящих в реестр дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, уменьшилось с 72 до 55 человек. На сегодня в регионе официально учтено 5 проблемных объектов – по одному объекту в Оренбурге (застройщик ООО «Электроремонт») и Бузулуке (застройщик ЗАО «Валера»), а также 3 дома в селе Нежинка Оренбургского района (застройщики ООО «Альтаир 2007» и ООО «СтройКомСервис»).

— В 2018 году благодаря поддержке со стороны Правительства области будет решен вопрос сразу по трем проблемным объектам – двум домам ЖК «Возрождение» в селе Нежинка Оренбургского района и дому в Оренбурге по ул. Красного Казачества. Членам ЖСК из областного бюджета была выделена материальная помощь. На сегодня строительная готовность многоквартирного дома, жителями которого станут граждане, вложившие свои средства в строительство этих объектов, составляет 80%. Также в текущем году дорожной картой предусмотрены мероприятия по восстановлению прав дольщиков жилого дома по ул. Славянской в селе Нежинка. Этот объект обеспечен страхованием гражданской ответственности застройщика. С помощью минстроя области и инспекции гостройнадзора дольщиками успешно ведется претензионная работа со страховой компанией. В отношении дольщиков, включенных в реестр, в суде апелляционной инстанции вынесены положительные решения по выплате страхового возмещения. Под личным контролем губернатора области находится и ситуация с завершением строительства 192-квартирного жилого дома по улице Московской в Бузулуке. В настоящее время в арбитражном суде завершается формирование реестра кредиторов, после чего будет возможно определить правовой способ решения проблем пострадавших дольщиков по данному объекту, — объяснил руководитель регионального минстроя Александр Полухин.

В ходе совещания конкурсные управляющие проблемных объектов долевого строительства, находящихся в стадии банкротства, доложили о мерах по защите прав дольщиков.

Завершая работу совещания, глава региона отметил, что ряд предложений по разработке дополнительных мер, направленных на защиту прав пострадавших дольщиков, был озвучен представителями минстроя на заседании в областной прокуратуре и рабочем совещании у главного федерального инспектора по Оренбургской области.

— Речь идет о защите интересов людей, о решении наиболее актуальной для них сегодня проблемы – жилищной. Уверен, что все предложения минстроя будут реализованы. С учетом состоявшегося обсуждения надеюсь, что совместными усилиями органы власти, надзорные и правоохранительные органы не допустят, чтобы в регионе появлялись новые обманутые дольщики, – сказал Юрий Берг.