Татьяна Самохина призвала усилить контроль за обеспечением безопасности в социальных учреждениях

29 марта, в Новотроицке министр социального развития области Татьяна Самохина провела совещание по вопросам пожарной безопасности.

Министр призвала усилить контроль за обеспечением безопасности проживающих, персонала и посетителей государственных организаций социального обслуживания, особенно учреждений с круглосуточным пребыванием людей: домов-интернатов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, реабилитационных центров для инвалидов.

Несмотря на то, что проверка учреждений по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности на объектах социальной сферы организованы на системной основе, в ближайшие дни будут проведены внеплановые инструктажи и практические отработки действий персонала в случае возникновения пожара.

Так, в Новотроицком психоневрологическом интернате проведена проверка знаний руководителей структурных подразделений, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, организован дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарных мер.

Подобные совещания проведены с сотрудниками учреждений социального обслуживания Орска.