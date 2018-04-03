Всю ночь полиция разыскивала подростка, который сбежал от мамы

Накануне в полицию Оренбурга обратилась мать 14-летнего подростка. Женщина пояснила, что ее сын ушел из дома после того, как она отругала за плохие оценки.

На поиски беглеца вышел весь личный состав МУ МВД России «Оренбургское». Мальчика разыскивали по друзьям, подъездам, заброшенным местам города. Только около пяти часов утра школьник пришел домой. Он объяснил, что узнал о розыске, испугался и поспешил вернуться.

Старший инспектор ПДН отдела полиции №3 провела профилактическую беседу с женщиной и его ребенком, сообщает пресс-служба МУ МВД «Оренбургское».